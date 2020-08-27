الإعصار لورا يجتاح لويزيانا وخبراء الأرصاد يحذرون من جدار مائى يندفع لليابسة

بورت آرث (رويترز)

اجتاح الإعصار لورا، اليوم الخميس، سواحل جنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية كواحد من أشد العواصف التى تشهدها، وسط تحذير من خبراء الأرصاد من أنه قد يتسبب فى جدار مائى هائل يندفع إلى مسافة قد تصل إلى 65 كيلومترا داخل اليابسة.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن الإعصار وصل اليابسة قبيل الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلى كعاصفة من الفئة الرابعة محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا فى الساعة مجتاحا بلدة كاميرون الصغيرة فى لويزيانا.

وقال المركز فى نشرة صدرت فى وقت مبكر صباح الخميس "عين لورا ستستمر فى التحرك داخل اليابسة فى جنوب غرب لويزيانا خلال الساعات القادمة"، وتابع محذرا "احموا أنفسكم الآن".

وقال المسؤولون فى أشد المناطق تضررا من الإعصار إنه سيتعذر إطلاق مهام للبحث والإنقاذ قبل مرور ساعات. ومن المتوقع أن تمثل الأشجار التى اقتلعتها الرياح أكبر تحد مباشر لعمال الإنقاذ.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تمتد رياح الإعصار لمسافة تصل إلى 320 كيلومترا داخل شريفبورت فى لويزيانا.

وكانت مدينة بورت آرثر، التى تضم مصافى لتكرير النفط، فى نقطة تقع إلى الغرب مباشرة من مكان وصول الإعصار إلى اليابسة. وأصبحت المدينة التى يعيش فيها 54 ألف نسمة مدينة أشباح فى وقت متأخر أمس الأربعاء، إذ لم يكن يعمل بها سوى محطتى وقود ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.

وقال ديفيد روث أحد خبراء الأرصاد "هذه واحدة من أقوى العواصف التى تضرب ذلك القطاع الساحلي. نخشى توغل موجة العاصفة فى منطقة كبيرة من اليابسة حيث أن معظمها منطقة مستنقعات بالأساس... وهناك القليل لإيقاف المياه".

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 620 ألف نسمة فى ولايتى لويزيانا وتكساس.

وقال المركز الوطنى للأعاصير إن العاصفة يمكن أن تتوغل فى اليابسة من فريبورت بولاية تكساس وحتى مصب نهر المسيسيبي، وقد ترفع منسوب المياه بما يصل إلى ستة أمتار فى أجزاء من كاميرون باريش بولاية لويزيانا.

وقال بنجامين سكوت الخبير بالخدمة الوطنية للأرصاد الجوية فى مؤتمر صحفى إن معظم كاميرون باريش ستكون مغمورة بالمياه فى مرحلة ما.

وذكرت وكالات الطوارئ أنه جرى ترتيب أماكن إيواء مؤقتة سريعا خارج المنطقة لاستقبال السكان النازحين، وأنه يجرى توزيع فرق الطوارئ بشكل متناسب.