اليوم السابع
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الأوقاف تواصل تعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. فيديو وصور

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:48 م
الأوقاف تواصل تعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. فيديو وصور المساجد تستعد لصلاة الجمعة
كتب ـ على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف الاستعداد لعودة صلاة الجمعة غدا، حيث تستمر المساجد في تنفيذ الحملة الواسعة للنظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية ، ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى صورًا مستحدثة لعمليات تعقيم ونظافة المساجد ووضع علامات التباعد.

وأكدت الوزارة على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

 وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

كما أكدت الوزارة على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

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