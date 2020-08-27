اطمن على نفسك.. اختبارات لتشخيص سبب الصفراء عند البالغين

كتبت فاطمة خليل

الصفراء أو اليرقان قد تصيب البالغين والأطفال، وهي حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة برتقالية صفراء وله أسباب عديدة، منها التهاب الكبد وحصى المرارة والأورام، من خلال سلسلة " اطمن على نفسك" نتعرف على الاختبارات التي يجريها طبيبك لمعرفة سبب إصابتك بالصفراء، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

اختبارات تشخيص الصفراء



يشخص الأطباء الصفراء عند البالغين عن طريق التحقق من علامات مرض الكبد مثل:

-كدمات في الجلد.

-الأورام الوعائية العنكبوتية (تجمع غير طبيعي للأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد).

-تلون أحمر في راحة اليد وأطراف الأصابع.

-يُظهر تحليل البول (اختبار البول) الإيجابي للبيليروبين أن المريض يعاني من الصفراء يجب تأكيد نتائج تحليل البول عن طريق اختبار المصل سيشمل اختبار المصل تعداد الدم الكامل (CBC) ومستويات البيليروبين.

يجري طبيبك أيضًا فحصًا لتحديد حجم الكبد قد يستخدم التصوير (التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT)) وخزعة الكبد (أخذ عينة من الكبد) لتأكيد التشخيص بشكل أكبر.

أعراض اليرقان



في بعض الأحيان، قد لا تظهر على الشخص أعراض اليرقان، وقد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الصدفة، تعتمد شدة الأعراض على الأسباب الكامنة ومدى سرعة أو بطء تطور المرض.

إذا كنت تعاني من حالة قصيرة الأمد من اليرقان (عادة ما تكون بسبب العدوى)، فقد تظهر عليك الأعراض والعلامات التالية:

-حمى.

-قشعريرة.

-ألم بطن.

-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا.

-تغير في لون الجلد.

-بول داكن اللون أو براز بلون الطين.

إذا لم يكن اليرقان ناتجًا عن عدوى، فقد يكون لديك أعراض مثل فقدان الوزن أو حكة في الجلد.

-إذا كان اليرقان ناتجًا عن سرطان البنكرياس أو القناة الصفراوية، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو ألم البطن.

في بعض الأحيان ، قد تصاب باليرقان المصاحب لأمراض الكبد إذا كان لديك:

-التهاب الكبد المزمن أو التهاب الكبد.

-تقيح الجلد الغنغريني (نوع من أمراض الجلد).

-التهاب الكبد الحاد A أو B أو C.

- التهاب المفاصل.