اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 01:37 ص
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استشارى الجهاز الهضمى بمعهد الكبد يكشف عن وجود 6 أنواع لفيروس كورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:25 ص
استشارى الجهاز الهضمى بمعهد الكبد يكشف عن وجود 6 أنواع لفيروس كورونا كورونا
ماجد تمراز

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قال الدكتور باسم أمين استشاري الجهاز الهضمي بمعهد الكبد، إن هناك 6 أنواع من فيروس كورونا تم اكتشافها، وكان في البداية 3 أنواع فقط، مشيرا إلى أن النوع الثالث من الفيروس يؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي وظهور أعراض مثل الإسهال وفقدان الشهية والعثيان وارتفاع إنزيمات الكبد، ولا يظهر أي أعراض على الجهاز التنفسي، بعكس الأعراض التي كانت تظهر على المصابين بالفيروس، من حرارة مرتفعة أو التهاب في الجهاز التنفسي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هذه النوعية من الإصابة، يتم علاجها عن طريق علاجات بسيطة، وتهدأ الأعراض بشكل كبير بعكس الإصابات الكبيرة التي تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة ليوم واحد فقط قد تكون أحد أعراض كورونا، وعلى المصاب أن يجري التحاليل الخاصة بالفيروس.

وأوضح أنه في حالة ظهور أعراض مثل القئ والإسهال والتأكد من انحفاض درجة الحرارة، أصبح الأمر أكثر سهولة، إذا استمر المريض على أدوية السيولة لمنع التجلطات لمدة أسبوع.


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