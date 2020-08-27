استخدام هيدروكسي كلوروكين مع الأزيثروميسين يرتبط بزيادة الوفيات 27٪ لمرضى كورونا

كتبت إيناس البنا

أظهر تحليل بحثى جديد للدراسات المنشورة حول عقار هيدروكسي كلوروكوين، أنه لا يقلل معدل الوفيات لدى مرضى COVID-19 ، واستخدامه مع المضاد الحيوي أزيثروميسين يرتبط بزيادة معدل الوفيات بنسبة 27٪.ووفقا للدراسة المنشورة فى مجلة Clinical Microbiology and Infection ، المجلة الرسمية للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID)، قال العلماء : "يُظهر هذا التحليل أن هيدروكسي كلوروكين وحده ليس فعالًا لعلاج مرضى COVID-19 وأن الجمع بين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين يزيد من خطر الوفاة".



تحليل يكشف تأثير الهيدروكسى كلوروكين

تدعم هذه البيانات التوصيات السريرية الحالية مثل تلك الصادرة عن معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (NIH) التي لا توصي باستخدام هيدروكسي كلوروكين بمفرده أو بالاشتراك مع أزيثروميسين لمرضى COVID-19."

يستخدم الكلوروكين للوقاية من الملاريا وعلاجها، في حين أن هيدروكسي كلوروكين هو مستقلب أقل سمية من الكلوروكين ويستخدم لعلاج الأمراض الروماتيزمية مثل الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA) ومتلازمة سجوجرن.

وقد تلقى Hydroxychloroquine على وجه الخصوص تغطية إعلامية واسعة النطاق منذ اندلاع وباء -CoV-2 كعلاج محتمل لـ COVID-19، ويستخدم أزيثروميسين لعلاج مجموعة واسعة من الالتهابات البكتيرية ، ولكن تم الترويج له أيضًا كعلاج محتمل لـ COVID-19 بسبب خصائصه المضادة للفيروسات أو المضادة للالتهابات المزعومة.

وأظهرت النتائج أن هيدروكسي كلوروكين لم يكن مرتبطًا بالوفيات ، سواء في جميع التجارب مجتمعة ، أو في تحليلات منفصلة للتجارب المعشاة ذات الشواهد أو الدراسات القائمة على الملاحظة، وكان الخطر النسبي للوفاة بسبب استخدام هيدروكسي كلوروكين أقل بنسبة 17٪ من مجموعة الشواهد لجميع الدراسات مجتمعة ، ولكنه أعلى بنسبة 9٪ في التجارب المعشاة ذات الشواهد. في كلتا الحالتين ، لم تكن هذه النتائج ذات دلالة إحصائية.

ومع ذلك ، ارتبط الجمع بين هيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين في مرضى COVID-19 بزيادة ذات دلالة إحصائية بنسبة 27٪ في معدل الوفيات مقارنةً بالضوابط.

ويقول المؤلفون: "تؤكد هذه النتائج النتائج الأولية للعديد من الدراسات القائمة على الملاحظة التي أظهرت أن الجمع بين هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة والمهددة للحياة".