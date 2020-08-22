اليوم السابع
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جمعية الأمراض المعدية الأمريكية تحذر من هيدروكسى كلوروكين لعلاج كورونا

السبت، 22 أغسطس 2020 12:28 م
جمعية الأمراض المعدية الأمريكية تحذر من هيدروكسى كلوروكين لعلاج كورونا هيدروكسى كلوروكين
كتبت هند عادل

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راجعت جمعية الأمراض المعدية الأمريكية إرشادات علاج كورونا، وشددت على موقفها ضد استخدام الدواء المضاد للملاريا هيدروكسى كلوروكين، وشددت فى تحذيرها على ضرورة توقف المستشفيات عن استخدام عقار هيدروكسى كلوروكين المضاد للملاريا تمامًا لعلاج مرضى كوفيد -19، حتى لو كان فى تجربة سريرية، وفقًا لإرشادات طبية جديدة.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" أوصت IDSA الآن بعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين بمفرده أو مع أزيثروميسين المضاد الحيوي لمرضى فيروس كورونا، حتى فى المستشفيات، يأتى ذلك بعد أن دعت الجمعية سابقًا إلى الاستخدام المحدود لهيدروكسي كلوروكين في التجارب.

وقالت الجمعية في بيان: "خلصت لجنة إرشادات خبراء IDSA إلى أن فوائد اليقين الأعلى على سبيل المثال، تقليل الوفيات لاستخدام هذه العلاجات غير مرجحة للغاية الآن حتى لو توفرت بيانات إضافية عالية الجودة".

وفى وقت سابق أوصت لجنة المعاهد الوطنية للصحة بعدم استخدام هيدروكسى كلوروكين مع أزيثروميسين، إلا فى التجارب السريرية، بسبب زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية، وأوقفت الوكالة تجربتها السريرية الخاصة بهيدروكسى كلوروكين فى يونيو.


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كورونا نيوز

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