إيهاب هلال يفوز بمنصب نقيب البيطرين فى بورسعيد بالتزكية

بورسعيد محمد فرج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين برئاسة المستشار محمد فاروق الباز وعضوية كل من: سوسن إبراهيم وهند المغربى فوز الدكتور إيهاب هلال بمنصب نقيب البيطريين ببورسعيد"بالتزكية" حيث لم يتقدم أحد حتى إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء .

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بعضوية النقابة فوق السن ممن مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما وهم د. سماح حمودة حصلت على 179 صوتا، ود. محمد نور الدين 175 صوتا، كما فاز كل ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما: د. يوسف الدسوقى 159 صوتا، ود. أحمد مدحت 122 صوتا تحت السن.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف عيسى، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أمين لجنة الانتخابات خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 771 عضوا حيث أدلى بصوته 219 طبيبا، وكان عدد الأصوات الباطلة 9 فوق السن و10 أصوات باطلة تحت السن.