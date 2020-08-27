إيران تسجل 117 وفاة و2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة فى إيران، اليوم الخميس عن تسجيل 117 حالة وفاة و2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال أخر 24 ساعة، وذلك وفق البيان اليومى حول مستجدات الوباء.

وتخطت وفيات فيروس كورونا فى إيران لأكثر من 21 ألف حالة وفاة منذ تفشى الوباء، وتم تسجيل أكثر من 365 ألف حالة اصابة فى إيران.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت بالأمس فى التلفزيون الرسمى اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا زاد بواقع 119 حالة، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 21020 حالة وفاة.