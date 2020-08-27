إعدام أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش على المحلات والأسواق بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعدم فريق من مراقبة الاغذية بصحة شمال سيناء، 30 كيلو أغذية تبين إنتهاء صلاحيتها، تم ضبطها خلال حملة تفتيش على المحلات والأسواق.

تم المرور علي المخابز والمحلات والمطاعم دائرة المكتب بمدينة بئر العبد، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر متنوعة، وإعدام 30 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وسحب 10 عينات مياه، وسحب 12 عينة أغذية مختلفة.

وأوضح بيان اليوم الخميس، لمراقبة الأغذية بشمال سيناء، أن حملة مشتركة من مكتب مراقبة الأغذية وصحة البيئة والصحة المهنية بنطاق مركز بئر العبد، تم تنفيذها برئاسة مدحت أبو النور مراقب عام أغذية الإدارة ، وإكرامي ابراهيم، مراقب أول صحة البيئة، وأشرف فهمي، مراقب أول الصحة المهنية، وخالد رفاعي، مراقب صحة البيئة، ولمياء عنبر، مفتش أغذية، ومحمد صلاح مراقب صحة البيئة بمكتب صحة بئر العبد.

وتضمنت الحملة تثقيف متداولي الأغذية بالطريقة المثلي للتعامل مع المادة الغذائية وتخزينها وعرضها، والتنبيه علي المطاعم ومحلات العصير باستخدام أدوات وأوعية كرتون وبلاستيك استخدام مرة واحدة، وتطهير خزانات بعض المحلات بمساعدة أصحابها، وتنبه بعدم إستخدام ثلج المصنع للعصائر لأن المصنع سبق له الغلق الإدارى أكثر من مرة لعدم إستيفاء الشروط الصحية.

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