اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 11:18 ص
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إزالة أبنية مخالفة على مساحة 2300 متر بمركزى الشهداء وقويسنا بالمنوفية.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:11 ص
إزالة أبنية مخالفة على مساحة 2300 متر بمركزى الشهداء وقويسنا بالمنوفية.. صور إزالة التعديات على الأرضى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار إزالة كافة التعديات دون استثناءات، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة استكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين .

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء، بتنفيذ حالتى إزالة فورية بقرية دنشواى إحداهما مبنى داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص على مساحة 187 مترا، والأخرى بناء بدون ترخيص على مساحة 112 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور مسئولى التنظيم.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبحضور مدير المنطقة الصناعية بقويسنا إزالة فورية ليلاً فى المهد لمخالف متعدى على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية على مساحة 2000 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

 

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