أكساد: 100 ألف شتلة زيتون وتقاوى خضر وأغنام متميزة لدعم لبنان

كتب عز النوبى

أجرى القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر سفارة لبنان بالقاهرة، ضمن مبادرة جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان على خلفية أحداث النكبة التى شهدتها العاصمة اللبنانية 4 أغسطس الجارى، بحضور السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة العربية والسفير كمال حسن على الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة والوزير المفوض محمد خير مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة.

وشارك الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "اكساد" ممثلا عن المركز فى الاجتماع الذى عقدته جامعة الدول العربية مع السفير اللبنانى بالقاهرة على حسن الحلبى لتقديم الدعم والمساعدة للجمهورية اللبنانية والوقوف مع الشعب اللبنانى فى التخفيف من مضاعفات وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والتشاور فى ايصال المساعدات اللازمة.

ومن جانبه قال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام "أكساد" إن المركز يقدم مساعدات عينية وفنية وخبرات ودورات تدريبية وأشجار مثمرة وأغنام وماعز للمساهمة فى التخفيف من أعباء تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الوطنية اللبنانية ومنها تزويد لبنان بنحو 100 ألف شتلة زيتون على دفعات بالإضافة إلى تزويد لبنان بشتلات الموالح والحمضيات والفستق الحلبى واللوز والتفاح والأشجار الخشبية فضلا عن تقاوى الخضروات.

وأضاف "العبيد" إنه سيتم تزويد لبنان بعشرين رأس من غنم العواس والماعز الدمشقى لتحسين قطعان الأغنام والماعز لدى المربين اللبنانيين وإجراء الدراسات الفنية لتنفيذ بحيرات جبلية فى المناطق الزراعية التى لا تتوافر لها مصادر المياه التقليدية وتنفيذ تقنيات حديثة لحصاد مياه الأمطار على الأشجار المثمرة فى المناطق الجبلية وتدريب الفنيين والباحثين الزراعيين فضلا عن تقديم الخبرة الفنية والعلمية للمؤسسات الزراعية اللبنانية.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" فى القاهرة ان المركز العربى لدراسات المناطق الجافة ساهم فى تنفيذ مشروعات لاستنباط أصناف من القمح والشعير عالية التحمل للظروف المناخية وذات كفاءة إنتاجية مرتفعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإكثار تقاوى الأصناف والسلالات الواعدة المبشرة من القمح والشعير.

وأضاف "خليفة" فى تصريحات صحفية عقب زيارة وفد جامعة الدول العربية لمقر السفارة اللبنانية انه تم تنفيذ عدد من المشروعات البحثية لتحسين إنتاجية الحبوب مثل القمح والشعير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار من خلال 10 بحيرات جبلية فى محافظة بعلبك والهرمل والحد من ظاهرة تداخل مياه البحر المتوسط مع المياه العذبة فى منطقة الحازمية.

وأشار مدير مكتب "أكساد" فى القاهرة إلى إنه تم سبق تزويد وزارة الزراعة اللبنانية بأكثر من 115 ألف شتلة زيتون و 150 ألف شتلة فواكه متنوعة و49 رأس من أغنام العواس و 90 رأس من الماعز الدمشقى ويجرى حاليا إستكمال خطة زيادة معدلات هذه الأعداد للتخفيف من آثار التدمير الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.