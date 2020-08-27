اليوم السابع
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أسعار الذهب ترتفع 13 جنيها.. وعيار 21 يسجل 853 جنيها

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:05 م
أسعار الذهب ترتفع 13 جنيها.. وعيار 21 يسجل 853 جنيها ذهب
كتب إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاع بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة، إذ ارتفع الذهب من 840 إلي 853 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب من 1907 إلي 1940 دولارا.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 731.15 جنيه.
 
عيار 21 : 853 جنيها.
 
عيار 24 : 974.85 جنيه.
 
الجنيه الذهب: 6824 جنيها.
 
السعر العالمى: 1940 دولار.
 
 
ومن المنتظر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.
 
ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.
 
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 926.59 دولار للأوقية.
 
وبلغ اجمالى تراجع سعر الذهب في مصر أمس 6 جنيهات، إذ كانت الأسعار مسجلة 846 جنيها صباحا، و هبطت إلى 840 جنيها.
 
 
 

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