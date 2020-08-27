أرقام ترتبط بمحاكمة المتهمين في "أحداث ميدان الشهداء" بعد الحكم عليهم بالمشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بقضية "أحداث ميدان الشهداء"، بعد حكم المشدد على المتهمين، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى، وهى:

ـ الرقم "5"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

ـ الرقم "7"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة بالقضية.

ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى القضية والصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات.

ـ الرقم "7"، مكرر، ويشير لعدد المتهمين الهروب فى الدعوى.

ـ "15"، ويشير لجميع المتهمين فى القضية ومنهم متهمين هاربين وليس لهم طعن إلا بعد عمل إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدهم غيابيا.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت أحداث شغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.

ومن ضمن أحداث العنف التى شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتى حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.