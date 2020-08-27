أخبار مصر.. حبس أمير زايد المتهم بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 4أيام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرار النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء الجنسى الجماعى على فتاة داخل فندق فيرمونت نيل سيتى عام 2014، كما نشر اليوم السابع مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق، وإعلان جامعة الأزهر بدء العام الدراسى السبت 17 أكتوبر المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر اليوم..

تنسيق 2020.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى تكشف تجاوز القبول بكلية الطب البشرى 98.5%.. وطب الأسنان 98.3%.. وصيدلة تسجل 98%.. والبيطرى 97.60%...وكليات الهندسة تقبل 94%.. والعليا للتنسيق تحسم الأعداد الأسبوع المقبل

بدأت تتكشف ملامح تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للتنسيق الجامعات 2020 خاصة فى ظل اعلان وزارة التعليم العالى أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى سجل 400 درجة لطلاب الشعبة العلمية بنسبة 97.60 % والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة أى بنسبة 79.90% بواقع 149685 ألف طالب وطالبة.

الحكومة تعلن تغطية 100% من القرى الأكثر احتياجا بـ"حياة كريمة" في نهاية 21/2022.. اعتمادات إضافية للمبادرة بـ8 مليارات جنيه.. وزيرة التخطيط: 98% من القرى بالريف المصرى متصلة بالشبكة العامة للكهرباء.. فيديو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.

جامعة الأزهر تعلن بدء العام الدراسى السبت 17 أكتوبر المقبل

قرر مجلس جامعة الأزهر بدء العام الدراسى بالكليات يوم السبت 17 أكتوبر المقبل، وذلك تماشيا مع قرار المجلس الاعلى للجامعات ،حيث سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للجامعات خريطة زمنية للعام الجامعى 2020 /2021.

النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 2014 بعد ضبطه أثناء محاولته الهروب للخارج.. وتفعيل إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين الهاربين.. وتؤكد تصديها لأى اعتداء على جسد المرأة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة الاعتداء الجنسى الجماعى على فتاة داخل فندق فيرمونت نيل سيتى عام 2014، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقى المتهمين؛ لاتهامه فى واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

"التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل .. تقسيم الصرف على 3 شرائح منعا للتزاحم أمام المنافذ للحماية من كورونا .. و60 ألف مستفيد جديد من القطاع الخاص والحكومى يصرفون العلاوات الخمس

تبدأ الهيئة القومية للتأمين صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات

مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم لعودة صلاة الجمعة بعد شهور أزمة كورونا.. أسوان: فتح الجوامع المعين بها أئمة وخطباء فقط.. ووكيل كفر الشيخ يلقى خطبة الجمعة من مسجد الدسوقى ويحذر المخالفين

استعدادات على قدم وساق وحملات تطهير وتعقيم شاملة بمختلف مساجد الجمهورية، وذلك تمهيداً لعودة فتح المساجد فى وقت صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر والعالم أجمع، وذلك لمنع التجمعات وحماية المواطنين من التزاحم خلال وقت صلاة الجمعة، حيث أكدت وزارة الأوقاف استمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .

انقطاع المياه عن مدينة نصر لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحى– امتداد رمسيس 1 و 2 – الجبل الأخضر" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غدا الجمعة وحتي الساعة الرابعة فجر يوم السبت.

"الصحة" تكشف موعد تسجيل صفر الإصابات والوفيات بكورونا.. رئيس علمية كورونا: لا يوجد دولة فى العالم خالية من كوفيد 19.. ويؤكد: نجرى 20 تجربة سريرية لمواجهة الفيروس.. و70 مستشفى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تسجيل صفر إصابات للحالات الشديدة منتصف شهر سبتمبر المقبل بينما سنسجل صفر وفيات حال الحصول على الرعاية الصحية مبكرا عند الإصابة بكرونا.

اسمع واحكم.. ليه قنوات الإخوان والجزيرة متضايقين من التصالح بمخالفات البناء؟.. 3 ملايين مخالفة فى 95% من مدن مصر.. من يدفع الفاتورة المخالف أم الملتزم؟.. وحلفاء الإرهابية يريدون العشوائية والدولة ترد بخطة طموحة

شهدت الأيام القليلة الماضية حديث الكثيرين عن التصالح فى مخالفات البناء، وبدء تسديد رسوم ومبالغ التصالح، نشر اليوم السابع الخبر الخاص بدفع مواطن بمحافظة كفر الشيخ لمبلغ 33 مليون جنيه نظير التصالح فى مخالفات لـ9 مبانٍ، وبمجرد تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بدأت القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة القطرية تتناوله بصراخ وعويل وقفت خلفه كواليس عديدة.

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجع في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيها في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلي 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلي 1922 دولار الآن.

"الداخلية" تحبط تهريب نصف طن بانجو بقيمة 1.5 مليون جنيه.. ضبط شخص انتحل صفة ضابط وابتز 30 فتاة ماديا عبر الفيس بوك.. وسقوط أشهر تجار العملة بالسوق السوداء بالمحافظات بحجم تعاملات 13 مليون جنيه

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث أحبطت الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تجاوزت نصف طن بالسويس.

الرئيس الروسى يعلن ظهور لقاح ثان ضد فيروس كورونا سبتمبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله فى لقاء تلفزيوني،: "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثة ومسجل بواسطة معهد جامالي .. الدواء الثاني- حسبما تم إبلاغي به- سيكون جاهزا في شهر سبتمبر، ويعمل عليه معهد مدنوفوسيبيرسك".

حبس سما المصرى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب ريهام سعيد.. المتهمة ترتدى الحجاب وكمامة طبية وتمسك بالمصحف أثناء الجلسة بالمحكمة الاقتصادية.. تنهار وتردد: "مظلومة والله حرام معملتش حاجة".. ومحاميها يستأنف

للمرة الثانية على التوالى، قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، فى حكم جديد من المحكمة بعد معاقبة سما المصرى الشهر الماضى بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

مرتكب مذبحة البحيرة يعترف بتحرشه بالضحية: ذبحتها وأطفالها خوفا من الفضيحة

قرر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس "ع. ى.ع" المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار، التى راح ضحيتها ربة منزل وطفليها التوأم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار.

غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 77% والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية ، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 77 % .

مصطفى شوقى فى أجرأ حوار لبرنامج "من غير زعل": محبش اتجوز فنانة.. بهاء سلطان صوت عظيم.. السوشيال ميديا بتلم اللى يسوى واللى ميسواش.. واللى يضرب عليوى ميبصش تحت.. ومحبش مراتى تقولى رايح فين وكنت فين

عرض "اليوم السابع" أولى حلقات برنامج "من غير زعل"، الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، حيث يستعرض البرنامج أجرأ تصريحات النجوم فى حياتهم الشخصية وكواليس الأزمات، فضلا عن الكشف عن أسرار جديدة لم يعرفها الجمهور، "من غير زعل" إخراج شادى أبو الحسن، مونتاج نانيس هيكل، تصوير حسام عاطف، جرافيكس خلود رفعت، واستضاف البرنامج فى أولى حلقاته المطرب مصطفى شوقى، صاحب أغنية "ملطشة القلوب" و"ضارب عليوى"، الذى تحدث عن تصريحات جريئة وجدلية فى آن واحد.

رئيس برشلونة يرمى الكرة فى ملعب ميسي ويوافق على الاستقالة بشرط وحيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، مستعد لتقديم استقالته من النادى الكتالونى خلال الفترة الحالية فى حالة وحيدة، وذكرت القناة الكتالونية الثالثة أن بارتوميو مستعد للاستقالة فقط إذا ظهر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالونى، علناً وأعلن استمراره مع البارسا، وعدم رغبته فى وجود الرئيس بمنصبه.

السلطات الفرنسية تحذر من تفشى كورونا فى منتجع خاص بالعراة جنوب البلاد

أعرب منتجع خاص بـ "العراة" على ساحل البحر المتوسط ​​عن "قلقه العميق" من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أشارت الأرقام إلى إصابة حوالي 100 شخص، وفقا لما أورده موقع يورونيوز.

ميسي يوافق على عرض مانشستر سيتي و 5 نقاط تفصيلية للصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة على عرض مانشستر سيتي للإنتقال إلى صفوفه هذا الصيف، وكان ليونيل ميسي قد أخطر برشلونة فى فاكس رسمي، برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى الذى يتضمنه عقده المنتهى فى يونيو 2021، بعد الهزيمة التاريخية التى تلقاها البارسا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 وعدم وجود مشروع ناجح من البارسا يمكنه من مواصلة التتويج بالبطولات مستقبلاً، لكن تؤكد إدارة النادى على أن بند الخروج الذى يرغب ميسى فى تفعيله إنتهى فى 10 يونيو الماضى، ولا يوجد شيء لمناقشته مع النجم الأرجنتينى.