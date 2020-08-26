Dolato تغازل السفير النيوزلاندى بجيلاتو المانجو العويسي: لست مضطرًا للسفر

غازلت Dolato Gelateria سلسة محلات الآيس كريم الإيطالي الشهيرة السفير النيوزلاندي بالقاهرة، جريج لويس، بعد تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشاد فيها بالمانجو التي تزرعها مصر، بإطلاق منتج جديد متميز بـ"فليفر" المانجو المصري، الفص والعويسي، في مختلف فروعها بالقاهرة، ليقدم تجربة جديدة لمحبي الأيس كريم والمانجو المصري اللذيذ.

ودعت Dolato Gelateria السفير النيوزلاندي بالقاهرة، جريج لويس، للاستمتاع بالأيس كريم الإيطالي الفاخر بطعم المانجو الذي أشاد به السفير، دون الحاجة للسفر للاستمتاع بطعم المانجو.

كان السفير النيوزلاندي قد حرص أثناء رحلته إلى الإسماعيلية على التقاط صورة تذكارية مع أنواع المانجو المصرية ونشرها عبر حسابه على تويتر.

وقال في التغريدة: "القيام برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من الـMango و تزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عاماً!"، مصحوبة بصورة تذكارية له في أحد أماكن بيع المانجو.

وأثارت تغريدته تفاعلاً كبيرًا بين الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية، حيث علق على تغريدته السفير الاسترالي بالقاهرة مطالبًا جريج بهدية من المانجو المصري، الأمر الذي دعا السفير الكندي هو الآخر إلى طلب هدية منها.

ونشرت السفارة النيوزلاندية على صفحتها بتويتر، صورًا للعاملين بها وهم يحتفلون ابتهاجًا بهدية سفيرهم من المانجو المصرية التي جلبها بعد عودته من رحلته.

السفير النيوزلاندي لم يخف حبه للمانجو المصري حتى أثناء حوار صحفي لاحق بعد عودته، وقال لويس: "الرحلة كانت فرصة لتذوق المانجو المصري الشهير واللذيذ".

وDolato Gelateria هو سلسلة محلات للجيلاتو الإيطالى ويعتبر هو المكان الذي يغير الحالة المزاجية للأفضل و Dolato Gelateria أيضا هو المكان المريح لرواده، بمجرد تناولك لإحدى منتجات دولاتو المتفردة والممتازة ذات المكونات الطبيعية والمصنوعة بعناية ومنها الايس كريم الطازج، الكوكيز، البراونيز الغنية وغيرها من المنتجات المتنوعة بين الابتكارات الجديدة والوصفات الأصيلة على حد سواء.

ويمكنك الاستمتاع بتجربة المنتجات الخالية من زيوت النخيل المهدرجة ومن الجلوتين بمنتجات Dolato Gelateria التى تتميز بالمذاق الفريد والقدرة الفائقه على اعطاء جرعه من السعادة والشعور بالتفاؤل.