4 أساقفة كاثوليك يشهدون سيامة كاهن جديد فى أسيوط

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، بالسيامة الكهنوتية للشماس ريمون نعيم بأسم الأب ريمون نعيم، وتمت السيامة بوضع الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأبوتيج، وذلك بمشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة و الفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والأنباء دانيال لطفي مطران إيبارشية الاسماعيلية و مدن القناة الكاثوليك و والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابو قرقاص للأٌقباط الكاثوليك، ايضا عدد لفيف من اباء كهنة الايبارشية و الشمامسة الاكلريكيين و الراهبات و الرهبان.
وتخلل السيامة الكهنوتية كلمة روحية من الأنبا توماس و التي دارت حول انجيل يوحنا ( 17 :19 )، و كيفية أن الكاهن يتقدس و يقدس الآخرين عندما يعيش المحبة الحقيقية، وأنه عن طريق المحبة يعلن رحمة الله و خاصة خلال سر الاعتراف، وأيضا كلمة للأنبا كيرلس، و التي احتوت علي شكر للعائلة لتقديمهم ابنهم و شكر لله علي الدعوات التى تثمر في الأبناء، و اختتم اليوم الاحتفالي بالتقاط الصور التذكارية وإعطاء البركة الختامية للشعب.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد وجهت دعوة لتكريم طلاب الثانوية العامة والدبلومات، السبت المقبل، بكنيسة السجود فى أحمد حلمى.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، تدعوكم لجنة الشباب الإيبارشي بالبطريركية لحفلة تكريم الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات بحضور الأبنا باخوم النائب البطبريركي لشئون الإيبارشية البطريركية يوم السبت المقبل، بكنيسة السجود فى أحمد حلمى.
وقد كرم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا.
وبدأ الاحتفال الذى تم تنظيمه الخميس الماضى، بصلاة القداس الإلهي التي ترأسها نيافته بمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم؛ وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية .
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