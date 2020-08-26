255 مليون جينه حصيلة طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن عدد طلبات تصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المراكز التكنولوجية، تجاوزت 45 ألف طلب، بإجمالي حصيلة مبدائية تجاوزت 255 مليون جينه، مضيفا أنه اصدر تعليمات مشددة لرؤساء المدن والمراكز، بتقديم كافة تسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات .

مضيفا أنه عقد اجتماعا، أمس الثلاثاء، وأصدر فيه توجيهات لرؤساء المدن وهي تذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء تفاديا لتعرضهم لحملات الإزالة، والحفاظ على المسافات البينية وتوفير كراسي للمترددين على المركز للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم .

وناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، لإعطاء الفرصة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، و تفاديا لتعرصهم لحملات الإزالة، مؤكدا على أن الدولة جادة في استرداد أراضي املاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع .