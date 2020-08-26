اليوم السابع
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23 سبتمبر.. الحكم فى 12 طعنا لإلغاء رسوب طلاب ثانوية عامة فى كفر الشيخ

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:21 م
23 سبتمبر.. الحكم فى 12 طعنا لإلغاء رسوب طلاب ثانوية عامة فى كفر الشيخ صورة أرشيفية
أحمد عبد الهادى

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قررت الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، حجز 12 طعنا مقاما من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بكفر الشيخ، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، للحكم بجلسة 23 سبتمبر المقبل.

 
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. 
 
 
وأيدت المحكمة في حكمها السابق، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

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