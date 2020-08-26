وفاة فلسطينى فى غزة بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب رويترز

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، وفاة فلسطينى فى القطاع بعد إصابته بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة تسجيل أولى الاصابات خارج مراكز الحجر الصحى فى قطاع، وفرض حظر تجوال شامل فى عموم المدينة، وقالت الوزارة فى مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل إصابة 4 مواطنين من عائلة واحدة فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وأكدت الوزارة وفق ما نشرت وكالة "معا" الفلطسينية"، أنها تجرى محاولات لتحديد خارطة الوباء ومصدر العدوى.

وقال سلامة معروف مدير المكتب الإعلامى بغزة "نعلن عن تسجيل أولى الإصابات وهم ثلاثة ذكور وسيدة من مخيم المغازى ما يستدعى الالتزام بشروط السلامة".

ودعا كل من خالط سوبر ماركت الندى بدير البلح لحجر انفسهم منزليا لحين الوصول لهم، وأعلن حظر تحول تام على جميع مرافق قطاع غزة لمدة 48 ساعة بما يشمل التعليم والمساجد وصالات الإفراح.

ودعا المواطنين لعدم مغادرة منازلهم والتقيد بالاجراءات الحكومية فقط، مؤكدا أن الأمن سيقوم بمتابعة عملية منع التجوال.

وقال إن الجهات ستستمر فى أداء واجبها، داعيا المواطنين الذين يعانون من أى أعراض تنفسية الاتصال بالجهات المعنية.

وأشار إلى وجود خطة للتعامل مع امكانية تمديد منع التحول فى حال الضرورة، دعا وسائل الإعلام الإلتزام بكون الصحة هى مصدر التعامل الوحيد مع الأخبار.