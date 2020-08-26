اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:59 م
خالد صلاح
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وزير الاتصالات يؤكد إتاحة الموقع الجديد عددا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:42 م
وزير الاتصالات يؤكد إتاحة الموقع الجديد عددا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وزير الاتصالات
ماجد تمراز

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الموقع الإلكتروني الجديد أتاح عددا من الخدمات الإلكترونية وشمل 3 حزمات، وهي التموين والتوثيق وتحريك الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل، بالإضافة إلى وضع خطة للتعاون مع وزارة العدل والتنمية المحلية لإتاحة خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والشهر العقارى وخدمات المواطنين وإتاحة 361 مكتبا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن المواطن يمكنه أن يقوم بالإطلاع على المخالفات، والتعامل إلكترونيا مع التراخيص، مشيرا إلى أن الخدمات ستتاح من خلال مكاتب البريد من أجل الحصول على الخدمات الكافية.

وكان قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية هو بوابة تجريبية لإطلاق 3 حزم رقمية بشكل مبدئي، وهم التموين ورخص المركبات والمرور بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحزمة رفع الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سيتم إطلاق 360 مكتبا للتوثيق فى مكاتب الشهر العقارى والخدمات الإلكترونية.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ما حدث يكشف التناغم بين أجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها، وهو ثمرة التعاون بين وزارات التموين والداخلية والعدل والاتصالات والنيابة العامة والتنمية المحلية، وهي خطوات هامة لعمل نقلة نوعية في الحياة الرقمية في مصر.

وأوضح، أنه تم إطلاق مشروع تجريبي لتقديم خدمات في بورسعيد، وبلغت بنهاية العام الماضي 155 خدمة، وسيتم تعميمها في باقي محافظات الجمهورية، والوزارة مستمرة للحفاظ على استقرار ونجاح الخدمات التي تقديمها وزيادتها في الفترة القادمة، والموقع متوفر باللغة العربية الآن وربما يتم إضافة لغات أخرى عليه الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الخدمة عليه مؤمنة بالكامل بأحدث التقنيات، حيث تجدد البيانات وتراجع بشكل دقيقة باستمرار.


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