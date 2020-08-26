اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:17 ص
خالد صلاح
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والد أصغر ضحايا الهجوم على مسجد نيوزيلندا: العدالة تنتظر الجانى فى الآخرة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:16 ص
والد أصغر ضحايا الهجوم على مسجد نيوزيلندا: العدالة تنتظر الجانى فى الآخرة لحظة الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا
ولنجتون (رويترز)

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قال والد الطفل مسعد إبراهيم (ثلاثة أعوام)، أصغر ضحايا الهجوم على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، إن "العدالة الحقيقية" تنتظر الجانى فى الآخرة وإنها ستكون أشد قسوة من السجن.

 

وقال آدن إبراهيم ديرى فى بيان تلاه أحد أفراد الأسرة أثناء إحدى جلسات محاكمة منفذ الهجوم برينتون تارانت اليوم الأربعاء "قتلت ابنى وبالنسبة لى يبدو الأمر كما لو أنك قتلت نيوزيلندا بأسرها".

 

وأضاف "أعلم أن العدالة الحقيقية فى انتظارك فى الآخرة وستكون أشد قسوة. لن أسامحك أبدا على ما اقترفت".

 

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها على تارانت (29 عاما) هذا الأسبوع بعدما أقر بالذنب فى 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع فى القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابى فى هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش العام الماضى بثه المتهم على موقع فيسبوك أثناء تنفيذه.

 

وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة. ويمكن للقاضى أن يصدر حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل فى نيوزيلندا.

 

وخاطب ناجون وأسر ضحايا المحكمة هذا الأسبوع وحث الكثير منهم القاضى على تطبيق أشد عقوبة على تارانت الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض.

 

وقال مسؤولون فى المحكمة اليوم الأربعاء إن تارانت، الذى يمثل نفسه، لن يتحدث قبل إصدار الحكم لكنه طلب من محام بالمحكمة الإدلاء ببيان موجز نيابة عنه. وسبق أن صرح القاضى بأن الحكم لن يصدر قبل يوم الخميس.

 

وأبلغ ممثلو الادعاء المحكمة أن تارانت أراد بث الخوف فى نفوس من وصفهم بالغزاة، وأنه خطط للهجومين بدقة لإسقاط أكبر عدد من الضحايا.

 

وتحظر السلطات البث المباشر من داخل قاعة المحكمة وتفرض قيودا أخرى على ما يمكن نشره فى الإعلام.

 

 


مسجد نيوزيلندا

أخبار نيوزيلندا

كرايستشيرش

برينتون تارانت

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