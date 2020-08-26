سجل مسئولو الصحة في نيوزيلندا 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في نيوزيلندا إلى 1344 حالة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم 30 أغسطس الجاري سيتم إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، كما تم توزيع 3 ملايين كمامة على المجتمعات الفقيرة للحد من تفشي الفيروس في البلاد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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