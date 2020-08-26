ولنجتون (أ ش أ)

سجل مسئولو الصحة في نيوزيلندا 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأربعاء، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في نيوزيلندا إلى 1344 حالة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم 30 أغسطس الجاري سيتم إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، كما تم توزيع 3 ملايين كمامة على المجتمعات الفقيرة للحد من تفشي الفيروس في البلاد.