اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:17 ص
خالد صلاح
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نيجيريا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 ص
نيجيريا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة فى نيجيريا فى بيان لها اليوم ان إجمالى الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 52548 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1004 وفاة.

 


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