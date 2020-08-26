نيجيريا تسجل 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب وكالات

سجلت نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأوضحت وزارة الصحة فى نيجيريا فى بيان لها اليوم ان إجمالى الحالات المصابة بالفيروس ارتفع الى 52548 اصابة فيما بلغ عدد الوفيات 1004 وفاة.