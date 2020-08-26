نيابة الشرقية تصرح بدفن زوجين ونجليهما الرضيع بعد غرقهم بمزرعة سمك

صرحت نيابة الحسينية العامة، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، بدفن زوجين ونجليهما الرضيع ، لقوا مصرعهم غرقا، داخل مزرعة سمك دائرة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بغرق زوجين وطفلهما الرضيع بمزرعة سمك بقرية التوايهة دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الزوجين ونجلهما عمره سنة، بالتنزه بفلوكة صغيرة داخل المزرعة السمكية، لقوا مصرعهم غرقا وتم إنتشال جثة الأم والرضيع، وتم إنتشال الجثامين من قبل الإنقاذ النهرى، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.