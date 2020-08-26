نيابة البحيرة تقرر التصريح بدفن جثث ضحايا واقعة كفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

قرر المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار بالبحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور التصريح بدفن جثامين ضحايا مذبحة اسرة منطقة منشية النصر

ويأتى ذلك بعد قيام اطباء الطب الشرعى بدمنهور بالبحيرة من تشريح جثث ضحايا اسرة كفر الدوار اللذين تم العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم

واكدت مصادر طبية انه تم نقل جثث ضحايا الواقعة الشنيعة الى مستشفى كفر الدوار تحت تحفظ النيابة العامة ، مؤكدة التقرير الطبى أثبت بوضوح تعرض الضحايا وهم ربة منزل وطفليها الى الطعن بالرقبة بواسطة سلاح ابيض مما ادى مصرعهم فى الحال.

فيما تباشر نيابة كفر الدوار بالبحيرة برئاسة المستشار حسام السقا مدير النيابة قسم كفر الدوار وإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، مساء اليوم التحقيق فى واقعة ذبح ربة منزل ونجليها، والعثور علي جثثهم داخل منزلهم في ظروف غامضة

ويأتى ذلك بعد قيام النيابة العامة بمناظرة جثامين المجني عليهم، والامر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمه

وكانت مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص حيث عثر الاهالى على جثة ربة منزل وطفلين لم يتعد عمرهما 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهم فى ظروف غامضه

وسادت حالة من الهلع والذعر بين اهالى منطقة منشية النصر الذى يقع بها منزل الضحايا .

وفى مفاجأه كبرى عثرت الاجهزة الامنية على طفلة رضيعة عمرها نحو 4 شهور على قيد الحياة وتبين انها اصغر أطفال المجنى عليها وتم تسليمها الى ذويها.

وتكثف الاجهزة الامنية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض وملاباسات الجريمة الشنيعة كما قامت قوات الامن بفرض كردون امنى حول منزل الضحايا لمنع اقتراب المواطنين.

وفى هذا السياق اكد شهود عيان ان اسرة الضحايا اقامت منذ 3ايام فى المنزل الذى شهد هذه الجريمه وان قوات الامن قامت بضبط واحضار عدد من اهالى الضحايا وعلى راسهم زوج المجنى عليهم للاستماع الى اقوالهم ومدى معرفتهم بالواقعة

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مصرع ياسمين ع 23 سنه وعلى ا.ف 3سنوات وشقيقه محمد 3سنوات .