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نائب رئيس هيئة الكبارى يناقش مع محافظ المنوفيه الخطة العاجلة لرصف الطرق..صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:13 م
نائب رئيس هيئة الكبارى يناقش مع محافظ المنوفيه الخطة العاجلة لرصف الطرق..صور محافظ المنوفية مع رئيس هيئة الطرق
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في مكتبه بالديوان العام، المهندس سامى فرج نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس صبحى ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق، لمناقشة الموقف التنفيذى للخطة العاجلة لرصف الطرق المحلية والاطلاع على آخر نسب التنفيذ، يأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات على أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطرق والمواصلات، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، ومدير مديرية الطرق، ومدير فرع الهيئة العامة للطرق بالمنوفية، ومديرة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام .

وتم استعراض الموقف النهائى ونسب التنفيذ لرصف الطرق المحلية لعدد 16 طريقا بنطاق المحافظة بتكلفة 236 مليون جنيه ، وتم مناقشة المعوقات التى تعوق التنفيذ وإيجاد حلول مناسبة للإنتهاء منها فى أسرع وقت وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

كما تضمن الإجتماع مناقشة البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية والهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ أعمال الرصف داخل المدن بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 بنطاق المحافظة وبتكلفة 200 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الحكومة تضع المشروع القومى لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وفى نهاية الاجتماع أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لنائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وكذا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق تقديراً لهم ومجهوداتهم على أرض المنوفية .

 

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محافظ المنوفية مع رئيس هيئة الطرق

 

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محافظ المنوفية مع رئيس هيئة الطرق

 

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محافظ المنوفية مع رئيس هيئة الطرق

 

 


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