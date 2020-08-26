مصر للطيران تعلن زيادة رحلاتها إلى دبى لثلاث.. ورحلة إلى الشارقة

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت مصر للطيران عن زيادة رحلاتها إلى دبى لتكون بمعدل 3 رحلات يومية وإلى الشارقة لتكون بمعدل رحلة واحدة يومية وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020 وذلك بالإضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًا بين القاهرة وأبو ظبي، وبذلك يصل تشغيل مصر للطيران إلى عدد 42 رحلة أسبوعية بين مصر والإمارات.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد وضعت خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى العديد من النقاط حول العالم، يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها مصر للطيران لزيادة رحلاتها إلى النقاط الهامة فى شبكة خطوطها.

وكانت قد أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 29 رحلة دولية، على مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج ورحلات استثنائية إلى السعودية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وانطلقت الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و5 رحلات استثنائية إلى كل من، أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من، أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.