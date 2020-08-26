مستشار الرئيس يكشف كيفية علاج مصاب كورونا في 3 أيام بدلا من أسبوع

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية، إن اهتمام الدولة بتعليم وتدريب القطاع الطبي يعطي الاطباء خبرة كبيرة في التعامل مع المرضى، ومن الممكن أن تقتصر فترة بقاء المريض 3 أيام للعلاج بدلا من أسبوع.

وتابع عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا يوفر كثيرا على الأطقم الطبية والمريض أيضًا، سواء على الجانب النفسي أو المادي أو العصبي، موضحًا أن القطاع الطبي لديه الكثير من المتطلبات والمستلزمات التي يجب توافرها وبكثرة. وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير وتلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كبير، ووجه الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية. وأكد على أن رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء تتابع القطاع الطبي عن كثب، لتوفير كل المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء أصبح كثيرا لتنوع عدد الجامعات وكليات الطب ولكن مازال هناك عجز في القطاع الطبي.

وذكر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن فيروس كورونا لم ينته بعد، ولا بد أن يكون هناك ترقب وترصد وحرص شديد من المواطنين مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والجميع للحالة الوبائية لفيروس كورونا. واستطرد الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مازال هناك إصابات بفيروس كورونا، وإن كان هناك انخفاض في حدة الإصابات، وفي الحالات التي تحتاج لدخول المستشفى، ودخول الرعاية المركزة، ولكن لا بد أن نستمر في حالة استنفار طبي ودوائي وإعلامي وصحي ومستشفيات ومستلزمات طبية. وشدد مستشار الرئيس للشئون الصحية، على ضرورة الاستمرار بقوة في اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. واكد على ان رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء تتابع القطاع الطبي عن كثب وتوفير كل المستلزمات الطبية.

ومن جانب آخر، استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الإثنين 24 أغسطس، ليكن على رأس إحدى لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

أعرب الدكتور تاج الدين عن مدى سعادته بزيارته للأكاديمية واصفًا إياها بأنها مشروع قومي ناجح، وقال "إن مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وفكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تقوم باختيار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة".

وأضاف أن اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلًا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.

عقب الدكتور تاج الدين على لقائه ببعض العناصر المرشحة للبرنامج بأنه شعر بأن المرحلة القادمة سوف تشهد اختيار قيادات لمؤسسات الدولة في مختلف المواقع ذوي كفاءة عالية وقدرات كبيرة، وعبر قائلًا: "هذا يجعلنا نشعر بالاطمئنان على المراحل المستقبلية لهذا الوطن إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج ١٩٠ متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدرب.