اليوم السابع
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مستشار الرئيس للصحة: يجب ألا ننسى كورونا.. وزيادة الأعداد انعكاس لفترة العيد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:36 م
مستشار الرئيس للصحة: يجب ألا ننسى كورونا.. وزيادة الأعداد انعكاس لفترة العيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا انعكاس لفترة إجازة العيد وما بعده من إجازات، ومتوقعين ذلك بشدة، لوجود أعداد كبيرة في الساحل الشمالى وكثرة السفر، حيث فترة الحضانة تمتد لفترة 14 أو 15 يوما، ولكن الأعداد ليست مثل الفترة الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى: "مش عاوزين ننسى إن فيه كورونا"، وهذه هي النقطة المهمة مع ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والنظافة، وما زال في منتهى الأهمية، مردفاً: "توقعاتى سيحدث نوع من الخلط بين الزيادة والنقص، وحتى مارس المقبل، حيث سيكون هناك أنفلونزا موسمية في الخريف والشتاء وهذا وما يقلقنا، ولكن في مارس سندخل على فصل الربيع".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الوصول إلى صفر كورونا قد يحدث أو لا، ولا أحد يستطيع توقع ذلك، مشيراً إلى أننا كلنا نسعى إلى الحفاظ على صحة الإنسان، ولا أحد يستطيع التوقع إلى ما سوف يحدث.

وأشار إلى أن الأطباء يقلقون أيضًا من الأنفلونزا الموسمية ولكن ليس مثلما يحدث في فيروس كورنا، مضيفاً أنه منذ إعلان أن جامعة أكسفورد أنتجت لقاحا وبدأت في المرحلة السريرة الثالثة والأخيرة، ومصر تسعى أن يكون لها حصة من اللقاح، مردفاً: "حتى هذه اللحظة لا يوجد دواء خاص بفيروس كورونا".

وذكر أن كل الفئات الطبية لا بد أن تحصل على تطعيم ومن يتعامل مع المرضى وكبار السن ومن يعانون من أمراض خطيرة، وسيكون لها أولوية في الحصول على اللقاح، مردفاً: "الأنفلونزا العادية بتيجى في الشتاء لكن بتجي في الصيف، لكنها أكثر انتشارا في الشتاء وهذا لا يعنى أنها تأتى في الصيف".


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