مزاعم مقتل حاخام إسرائيلي على يد فلسطيني.. ونتنياهو يعد بهدم منزله

رويترز

قالت الشرطة إن فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة طعن حاخاما إسرائيليا فأرداه قتيلا في شارع بمدينة بتاح تكفا الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر بتعازيه لأُسرة الحاخام شاي أوهايون (39 عاما) وقال إن إسرائيل ستتحرك لهدم منزل المهاجم بعد "هجوم الطعن الإرهابي".

وقالت الشرطة في بيان إن فلسطينيا عمره 46 عاما من مدينة نابلس في الضفة الغربية نفذ عملية الطعن في بتاح تكفا، وهي مدينة متاخمة لتل أبيب، وإن المحققين يشتبهون في أن دوافعه "قومية".

وذكر موقع واي نت الإخباري أن المهاجم المزعوم، الذي اعتُقل بعد أن طارده المارة، تعرض كثيرا لمشكلات تتعلق بالصحة النفسية وحاصل على تصريح للعمل في إسرائيل ولا ينتمي لأي جماعة فلسطينية مسلحة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الهجمات التي ينفذها فلسطينيون مسموح لهم بالعمل في إسرائيل نادرة.

ففي موجات عمليات الطعن وإطلاق النار والدهس بالسيارات التي نفذها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية في السنوات الأخيرة، كان معظم المهاجمين شبانا ليسوا من بين عشرات الآلاف الذين يعملون في مصانع إسرائيلية أو مواقع بناء بعد فحصهم من قبل سلطات الأمن.