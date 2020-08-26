اليوم السابع
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مدير مستشفى سيدى سالم: تطوير المبنى وإنشاء وحدات طبية جديدة بمشاركة مجتمعية..صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:00 ص
مدير مستشفى سيدى سالم: تطوير المبنى وإنشاء وحدات طبية جديدة بمشاركة مجتمعية..صور تطوير مستشفى سيدي سالم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد مستشفى سيدي سالم المركزى بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير، حيث حرص عدد من أهالي مركز ومدينة سيدي سالم على المشاركة المجتمعية لمد المستشفى بالأجهزة المتعددة، وأكد الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، أنه تم تركيب مصعد كهربائي بمبنى الطوارئ ليخدم العمليات والحضانة والعناية المركزة باطنة وأطفال وقسم الجراحة رجال وسيدات، وقسم النساء والتوليد والتعقيم المركزي، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيبه، والآن في مرحلة التشغيل التجريبي ولم يتم تسليمه بشكل نهائي للمستشفى.

وأضاف زغلول لـ "اليوم السابع"، أنه تم إنشاء المكان المخصص للمصعد الكهربائي الخاص بوحدة الغسيل الكلوي الجديدة وجارى توريده للمستشفى وتركيبه، وأيضا جارى الانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة الغسيل الكلوى الجديدة، والتى تم إنشاؤها من خلال المشاركة المجتمعية، وسيتم افتتاحها قريباً.

وقال زغلول، تم وضع خطة تطوير قسم الاستقبال والطوارئ، فتم تزويد قسم الطوارئ بجهاز صدمات كهربائية جديد، ومونيتور جديد، وحوامل محاليل جديدة، وكراش كار جديدة، وثلاجه كهربائية جديدة، و7 مراوح جديدة، ورفع كفاءة السباكة والكهرباء بالاستقبال، وتنجيد المراتب الشازلونجات، كما جاري إنشاء غرفتين جديدتين الأولى للإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة خاصة بالجبس وجراحة العظام.

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تطوير المستشفى 

 

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تطوير المستشفى 

 

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تطوير المستشفى 

 

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تطوير المستشفى 

 

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تطوير المستشفى 

 

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تطوير المستشفى 

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