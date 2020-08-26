مخطط الإخوان لتجنيد أطفال مصر.. خلايا الإرهاب النائمة تنفذ أجندة الشرائح الإخوانية (2) فيديو

تلقى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الضربات القوية منذ قيام ثورة 30 يونيو مما جعله يعكف على إعداد برنامج لاستعادة سطوته من جديد، وذلك عن طريق تربية جيل جديد من أطفال المدارس.

وفى الحلقة الثانية من انفراد "اليوم السابع" عن خطة الإخوان لتجنيد أطفال مصر أو ما يعرف بـ"وحدة الشرائح" كما أسمتها الجماعة..

نكشف عن وجود تكليف من قيادات الجماعة بتشكيل لجنة من العناصر الإخوانية من أساتذة الجامعات والمُعلّمين ومسئولى الأنشطة فى النوادى ومراكز الشباب والمؤسّسات الثقافة.

ويتمثل هيكل وحدة الشرائح فى ثلاثة أقسام: "الأمانة" التى تضم مسئولا إشرافيا من اللجنة العليا، وأمينا عاما ونائبا عنه، وممثلا عن اللجان الفنية.

و"المجلس" المُشكّل من المسئول والأمين ومُمثّلى القطاعات الجغرافية مع جواز استدعاء بعض أعضاء اللجان للاجتماعات حسب الظروف والحاجة.

وأخيرًا "اللجان الفنية" المُوزَّعة على 4 مسارات، تُغطّى: التربية، والمدارس، والتنمية والإبداع، والإعلام والوعى.

وبعد اكتمال الهيكل التنفيذى للوحدة وفروعها، يتم إنجاز 6 مشروعات نوعية، فضلا عن 5 برامج تربوية دائمة، تتضمن أفكارا لتوظيف المناسبات والأحداث الإسلامية فى ربط الأطفال بأصدقائهم أو مسئولى وحداتهم من خلال أنشطة الصيف والمعسكرات، ومشروع الكتاتيب والمقارئ وحلقات المساجد وغيرها.

أيضًا هناك تركيز على ما تم تلقيبه بمشروع "أسامة بن زيد" للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ويستهدف انتقاء طالب واحد متميز داخل كل مجموعة وإعداده ليكون كادرا مستقبليا.

وعلى الصعيد التنفيذى، تحدد ورقة العمل التي ننفرد بنشرها علي الآتى:

إعداد مشروع إعلامى المستقبل، وتجهيز فريق "السوشيال ميديا" لوحدة الشرائح وخطط النشر والمعالجة والقضايا الساخنة مثل "القضية الفلسطينية" وإعداد وتنفيذ تدريب على إدارة الحملات الإعلامية، وتغليب خطاب الإخوان على منصات التواصل.