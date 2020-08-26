اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:00 م
خالد صلاح
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محافظ قنا يقرر منع فصل التيار الكهربائى نهارا حرصا على راحة المواطنين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:48 م
محافظ قنا يقرر منع فصل التيار الكهربائى نهارا حرصا على راحة المواطنين اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا – فريق المحافظات

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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا منع فصل التيار الكهربائى الناتج عن إجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات والمحولات نهارا، حرصا على راحة المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

 

أوضح محافظ قنا، فى بيان له، أنه تم التنسيق مع مسئولى مديرية الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بالمراكز والقرى على أن تبدأ فجرا وتستمر حتى الساعة 8 صباحا بحد أقصى، قائلا:"إننا جميعا نعمل لخدمة المواطنين وحريصون على توفير كافة سبل الراحة لهم".

 

ونوّه محافظ قنا إلى أن هناك أعطال مفاجئة خارجة عن إرادتهم تتسبب فى فصل التيار الكهربائى وحال حدوثها يتم الدفع بفرق الصيانة المتخصصة لإصلاح الأعطال فى أسرع وقت ممكن.

 


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