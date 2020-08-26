محافظ جنوب سيناء يصدق على إقامة بروفة تنشيطية لسباقات الهجن فى سبتمبر

جنوب سيناء - محمد حسين

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إجراء الهجانة بروفات تنشيطية لسباقات الهجن بميدان مضمار السباقات بمنطقة سفارى شرم الشيخ، تمهيدا للإنطلاق الفعلى للسباقات فى أكتوبر القادم.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى، فى تصريح له، إن محافظ جنوب سيناء صدق على تنظيم السباقات التنشيطية وفتح المضمار أمام الهجانة للتدريب وتجهيز للهجن لتبدأ خوض التنافس مع التزام جميع المشاركين بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة وقيام الاتحاد المصري للهجن باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تقرر ان تنطلق البروفات التنشيطية من يوم 2 حتى 5 سبتمبر المقبل.

وسبق وأعلن الاتحاد المصرى للهجن عن تحديد 8 شروط يجب على الهجانة الالتزام بها كشرط لمشاركتهم فى بطولات ومنافسات سباقات الهجن الرسمية المقرر استئناف نشاطها بميدان شرم الشيخ اكتوبر القادم بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى الانتصارات.

وأوضح بيان الاتحاد أن الشروط هى بهدف الوقاية من أى عدوى بفيروس كورونا ولضمان سلامة جميع المشاركين، وأنه يجب التزام كل مشارك بها وتطبق على الأندية المشاركة وملاك الهجن والعمالة المساعدة للهجن وتتضمن.

يذكر أنه بدأت بجنوب سيناء الاستعدادت المبكرة لعودة نشاط سباقات الهجن التى توقفت كغيرها من الانشطة الرياضية بسبب اجراءات كورونا الاحترازية، ويستعد مضمار الهجن لإنطلاق المنافسات بين هجن كل محافظات مصر ابتداء من اكتوبر القادم بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات اكتوبر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن فعاليات سباقات الهجن ستنطلق بمضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ أكتوبر القادم.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى للهجن أنه التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وتناول اللقاء تطوير مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والاستعداد لإقامة عدد من المهرجانات المحلية والدولية بمشاركة عدد من المحافظات المصرية وعدد من الدول العربية والأجنبية، وستبدأ المسابقات بإقامة مهرجان دولى فى ذكرى انتصارات اكتوبر القادم بمدينة شرم الشيخ.