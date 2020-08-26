محافظ المنوفية يؤكد تلقى 118 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء وتحصيل 443 مليون جنيه

المنوفية محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 118 ألف و118 طلبا، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء 443 مليون جنيه حتي الآن .

وأضاف محافظ المنوفية، أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية، على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتباراً من 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر 2020 حفاظاً على حقوق المواطنين وتأكيداً على هيبة الدولة.

هذا وتواصل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار اليوم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين منعاً للإزدحام وحفاظاً على سلامتهم وتحقيق الصالح العام، كما تهيب محافظة المنوفية المواطنين ممن لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25 % من قيمة المخالفة كجدية التصالح سرعة التوجه للوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم طلباتهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

وشدد محافظ المنوفية على روؤساء مراكز المدن بالتواجد اليومى لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولوياته تنفيذاً لتوجيهات الدولة .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح وقدتم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

