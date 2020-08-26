محافظ الإسكندرية: 20 ألف فرصة عمل من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،توافر فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توفر من خلالها حوالى 20 ألف فرصة عمل وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد فى بيان صادر اليوم أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف خلال عام 2020 تحقيق حوالى 200 مليون جنيه قروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، وذلك تمويل حوالى 8 آلاف مشروع وتوفر فرص عمل تصل إلى 20 ألف فرصة عمل.

وأكد محافظ الإسكندريه،أنه يعمل على تشجيع المناخ الاستثمارى فى الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. مشيراً إلى حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

من جانبه أوضح محمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات فرع الإسكندرية، أن على الشباب الراغبين للاستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، وعنوانه 684 طريق الحرية لوران بجوار النساجون الشرقيون

ت: 035846630 _ 035846831. الخط الساخن للجهاز 16733. للاستفسار أو التقدم لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأشار إلى أن قيمة القرض الواحد يتراوح من 10 آلاف جنية وحتى 3 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات التجارية. أو حتى 5 مليون جنية للمشروعات الصناعية.