اليوم السابع
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لمنع سوق الموت..

محافظة القليوبية يعلن الانتهاء من سور السكة الحديد بشبين القناطر يوم الإثنين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:41 م
محافظة القليوبية يعلن الانتهاء من سور السكة الحديد بشبين القناطر يوم الإثنين بناء سور السكة الحديد بشبين القناطر في القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، الانتهاء من صب السملات الخاصة بإنشاء سور السكة الحديد بنطاق المدينة، والبدء في أعمال البناء للسور، موضحا أنه من المقرر الانتهاء منه بالكامل الإثنين المقبل، بطول 200 متر من جهة، والأخرى حوالى 100 متر، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأضاف "المحمدى"، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأول والأساسي من إنشاء السور حول شريط السكة الحديد هو الحفاظ على حياة المواطنين من العبور العشوائي لتلك المنطقة، إلى جانب منع إقامة سوق المدينة الأسبوعي "الأحد" على شريط السكة الحديد أو ما سمي بـ "سوق الموت"، ومنع الباعة من افتراش تلك المناطق.

وتابع رئيس المدينة، أن أعمال إنشاء السور تتم بالجهود الذاتية من أبناء المدينة ولا تكلف الدولة أية أعباء، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توجيه المواطنين لمنطقة عزبة الشقري، حيث أن هناك سوقا مدشنا لهم بالفعل وهو يبعد عن مكان السوق الحالى 200 متر، مضيفا أن الباعة يلجأون لهذا المكان على السوق لأنهم يعتقدون أنهم لن يبيعوا بضاعتهم فى أى مكان آخر غيره.

أعمال بناء سور السكة الحديد بشبين القناطر
أعمال بناء سور السكة الحديد بشبين القناطر

 

خلال أعمال بناء السور
خلال أعمال بناء السور

 

سور السكة الحديد بشبين القناطر
سور السكة الحديد بشبين القناطر

 

متابعة اعمال بناء سور السكة الحديد بشبين القناطر
متابعة اعمال بناء سور السكة الحديد بشبين القناطر

 


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