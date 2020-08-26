متظاهرون يحتجون بمحيط منزل السراج فى طرابلس والأمن يعتقل عددا منهم

كتب وكالات

وصل مئات متظاهرين ضد الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد، وصلوا أمام بيت رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، بحي"النوفليين" فى طرابلس، وعناصر الأمن قامت بتفريق المتظاهرين فور وصولهم لبيت السراج، كما اعتقلت عددا منهم، بحسب "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق من الليلة، توجه المتظاهرون المشاركون فى الاحتجاجات التى اندلعت ضد الفساد وتردى الأوضاع المعيشية فى العاصمة طرابلس، من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسى بطريق السكة.

وتضاعفت أعداد المتظاهرين المشاركين فى الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أيام فى طرابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشى ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

وشهد اليوم الثالث للاحتجاجات انقساما بين المتظاهرين الذين توافد منهم جزء إلى ميدان الشهداء وانتقل آخر إلى ميدان الجزائر، وسط اتهامات متبادلة بين الحراكين بشأن الموقف السياسى لكليهما.

جدير بالذكر أن المظاهرات انطلقت يوم الأحد، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.