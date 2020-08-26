مبعوث الرئيس الروسى إلى سوريا: استئناف لقاءات اللجنة الدستورية السورية غدا أو بعد غد

أ.ش.أ

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف غدا الخميس أو بعد غد الجمعة.

وقال لافرينتيف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي"، إن إصابة أربعة من أعضاء وفد الحكومة السورية بفيروس "كورونا" أدت إلى بعض التعديلات في عمل اللجنة الدستورية".

وأضاف :"لقد أخبرنا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أن نتائج التحليلات، التي قام بها الأطباء السويسريون، أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات ، لذلك تم الاتفاق على مواصلة المشاورات غدا أو بعد غد على أقصى تقدير".