مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا ( نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة- إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (9 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (13 ألف جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.