اليوم السابع
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مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:54 ص
مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا ( نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة- إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص .. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (9 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (13 ألف جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 


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