اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:26 م
خالد صلاح
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كينيا ترفع بعض القيود بعد بدء السيطرة على معدلات انتشار كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:22 م
كينيا ترفع بعض القيود بعد بدء السيطرة على معدلات انتشار كورونا أوهورو كنياتا
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الكينى أوهورو كنياتا، تخفيف بعض القيود في البلاد؛ نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.

وقال الرئيس - وفقًا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، : "إنه تم رفع الحظر عن بيع المشروبات الكحولية في الفنادق والمطاعم"، مشيرًا إلى أن بؤر الانتشار مثل: العاصمة "نيروبي" ومومباسا بدأت في الاستقرار نتيجة لالتزام غالبية المواطنين بالإرشادات بشكل مناسب، فيما ستظل الحانات والملاهي الليلة مغلقة ويستمر حظر التجوال من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحًا لمدة شهر آخر.

وحذر أنه رغم التقدم المحرز في المدن الكبرى فإن الأزمة تتحول إلى مقاطعات أخرى ذات أنظمة صحية أضعف خاصة ذات الطبيعة الريفية، قائلًا: "نلاحظ التقدم الجيد الذي أحرزناه حتى الآن في محاربة هذا العدو لكن هذه الأخبار الإيجابية ليست ترخيصا لنا للتخلي عن اليقظة والتقصير في مسؤوليتنا".

يُشار إلى أن كينيا قد سجلت اليوم 213 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 33 ألفًا و16 حالة و564 حالة وفاة.


كينيا

كورونا

الرئيس الكينى

نيروبى

مومباسا

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