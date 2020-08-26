اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:11 ص
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كيف تتعامل مع محصول الجوافة والمانجو.. الزراعة تجيب

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 ص
كيف تتعامل مع محصول الجوافة والمانجو.. الزراعة تجيب محصول المانجو
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من التوصيات التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، لأشجار المانجو والجوافة لزيادة الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وشملت التوصيات التي أعدتها الإدارة المركزية للبساتين، لأشجار الجوافة كالآتى:

- فى الأراضى القديمة التى تروى غمرًا يتم الرى كل 7- 10 أيام للأشجار الحديثة أما الأشجار المثمرة فتزيد احتياجاتها من المياه عن الأشجار الحديثة وتروى كل 12- 15 يومًا

- الحذر من تعريض الأشجار لقلة مياه الرى أو العطش حتى لا يتأثر الحجم النهائى للثمار

- رى كمية من المياه خلال هذه الفترة.

 ومن أهم التوصيات الفنية الخاصة بحدائق المانجو :

ـ الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة حيث إنه حال وجود الذباب بأعداد قليلة يتم الرش الجزئي بمخلوط مكون من 2/1 لتر بومينال + 2/1 لتر دايمثويت 40% + 19 لتر ماء ويتم رش جذع الشجرة بمعدل 100 سم³ من محلول الرش مع رش صف وترك صف بدون رش ويمكن استخدام تلك الطريقة بالحدائق التي بها أصناف متاخرة النضج ولا ينصح بالرش الكلي نظرا لجمع الثمار في تلك الفترة وحرصًا علي صحة المستهلك يجب جمع الثمار المصابة المتساقطة والتخلص منها أولاً بأول بدفنها علي عمق اكبر من 5 سم حتي لا تكون مصدر لاكمال دورة حياة الذباب وإعادة الإصابة.

ـ يراعي عدم ترك الثمار علي الأشجار بعد اكتمال النضج لتقليل فرص اصابتها بذبابة الفاكهة

ـ جمع الثمار: عقب ظهور علامات النضج وسهولة انفصال الثمار عند لفها باليد أو عند بدء التلوين ويتم الجمع باستخدم السلالم والمقصات مع وضع الثمار داخل عبوات ذات جوانب ملساء لحماية الثمار من الخدوش.

 

 

 

 


الارشاد الزراعى

أشجار الجوافة

المانجو

المحاصيل البستانية

اخبار اليوم

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