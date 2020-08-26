كازاخستان تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 268 حالة.

وكانت كازاخستان قد سجلت منذ أول أغسطس الجاري، 23 ألفًا و543 إصابة جديدة بالفيروس وتماثل 4 آلاف و901 شخص للشفاء.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان الأحد، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 104 آلاف و543 حالة، وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني - أن من بين الحالات الجديدة 38 حالة في مدينة ألماتي، بينما سجلت العاصمة "نور سلطان" 20 حالة فقط.