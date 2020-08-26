قصر الإليزيه: الرئيس ماكرون يزور بيروت فى أول سبتمبر

أكد قصر الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يزور بيروت فى أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".. وكان وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، قد اكد مساء الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع ان يكون الشهر المقبل.

وزار الرئيس الفرنسي، لبنان في 6 أغسطس الجاري، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ودعا العالم لمساعدة لبنان لتجاوز المحنة، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وعددًا من قادة لبنان.

وبعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت، أعلن لودريان أن فرنسا سترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى بيروت، قائلا "تغادر ثلاث طائرات اليوم إلى بيروت، واحدة من مارسيليا (جنوب البلاد) محملة بفرق عاملين طبيين جاهزين للعمل على الفور، واثنتان من مطار رواسي شارل ديجول، بمعدات زنتها 25 طناً، وفرق أمنية من وزارة الداخلية، وعناصر إطفاء من مارسيليا". وكانت الرئاسة الفرنسية قد تحدثت بداية عن إرسال طائرتين من مطار رواسي قرب باريس.