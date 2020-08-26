قساوسة ورحالة وعروسان.. قصة 6 أمريكيين حررهم ترامب من الأسر بولايته الأولى

كتبت ريم عبد الحميد

استطاع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحقيق العديد من الإنجازات خلال ولايته الرئاسية الأولي، فبرغم الإخفاق فى مواجهة وباء كورونا بحسب تقديرات وسائل إعلام أمريكية، إلا أن ترامب استطاع تحقيق التقدم فى ملفات أخرى كان ميدانها خارج حدود الولايات المتحدة.

وبخلاف تصفية كلاً من قاسم سليمانى قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى فى عملية نوعية، والنجاح فى التخلص من أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابي، استطاع ترامب استعادة 6 رهائن أمريكيين تم احتجازهم على امتداد الخرائط والمحيطات فى دولاً من بينها فنزويلا وإيران وتركيا، وغيرها.

الرهائن الستة الذين تم تحريرهم، كانوا ضيوف أول أيام مؤتمر الحزب الجمهورى للإعلان الرسمى عن ترشح ترامب، حيث حرص ترامب على توجيه رسائل سياسية عدة، فضلاً عن هجومه المعتاد على الحزب الديمقراطى، وقال ترامب إنه مسرور للغاية للسماح للجميع بمعرفة أنهم أعادوا أكثر من 50 رهينة من 22 دولة مختلفة، ونحن فخورون للغاية بما قام به.. فمن هم هؤلاء المحررين.

مايكل وايت، المجندى السابق بالبحرية الأمريكية الذى تم اعتقاله أثناء زيارته صديقته فى إيران فى عام 2018، وتم إطلاق سراحه فى يونيو الماضى قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة. وخلال اللقاء، وجه وايت الشكر لترامب لإخراجه من السجن فى وقت قياسى.



مايكل وايت





سام جودوين، الرحالة الذى تم احتجازه بسوريا التى كان يزورها فى إطاره سعى شخصى للذهاب إلى كل دول العالم، وكان سبب احتجازه عدم حصوله على تأشيرة فى عام 2019، وظل محتجزا أكثر من شهرين، وتم الإفراج عنه بعد وساطة لبنانية. وقال جودوين خلال لقائه مع ترامب إنه يشعر بامتنان كبير لعودته إلى الوطن بسلام،، وقال للرئيس: "لقد أعدتنى".



سام جودوين





القس أندرو برونسون التى تم القبض عليه فى تركيا عام 2016 وظل محتجزا لعامين قبل أن يتم الإفراج عنه. وقال برونسون للرئيس: لقد تم احتجازى فى تركيا لأكثر من عامين وقمتم بخطوات غير مسبوقة لتأمين إطلاق سراحى، لقد حاربت إدارتك حقا من أجلى.



القس أندرو برونسون





جوشوا وتمارا هولتن، اللذين تم احتجازهما فى فنزويلا بعد زفافهما وتم اتهامهما بتخزين أسلحة. وقضى جوشوا حوالى عامين فى السجن بدون محاكمة فى فنزويلا التى ذهب إليها للزواج من تامارا ، الفنزويلية: وكان الزوجان يخططان للانتقال إلى الولايات المتحدة مع ابنتى زوجته، لكن الشرطة اتهمت الزوجين لتخزين أسلحة فى منزل الزوجة.



جوشوا وتمارا هولت

وقال جوشوا لترامب: "لإنه لشرف عظيم أن أقابلك عند عودتنا، كنت مفاجأ للغاية".

القس بريان نيران، الذى تم القبض عليه لأشهر من قبل الحكومة الهندية لحيازته 40 الف دولار دون الإفصاح عنها، وكان يقدم المساعدة لأطفال فى نيبال، وعاد إلى الولايات المتحدة فى مايو الماضى. وشكر القس ترامب للخطاب الذى كتبه لزوجته أثناء احتجازه والذى منحها الأمل والسلام.



القس براين نيران



