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فيديو.. طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع النقل بمصر خلال السنوات الأخيرة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:08 م
فيديو.. طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع النقل بمصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطرق
كتب أحمد عرفة

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أبرزت قناة إكسترا نيوز فى تقرير لها حجم المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة المصرية فى مجال الطرق، وحجم الإنجازات التى تحققها فى الطرق الجديدة التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية من بنيها تنفيذ 4500 كيلو متر بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع القومى للطرق.

 

وشهد قطاع الطرق خلال الـ 6 سنوات الماضية منذ 6 أغسطس 2014 وحتى الآن، إنجاز عدد كبير من مشروعات الطرق والكبارى الضخمة والشروع فى تنفيذ عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا، ضمن المشروع القومى للطرق بمراحله الثلاثة والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وشهد قطاع الطرق والكبارى التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 210 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، ومن أهم الطرق المنفذة محور روض الفرج  ـ الضبعة، الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة، ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى والذى يبدأ من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى وصولا إلى الضبعة.


الطرق

مشروعات الطرق

اكسترا نيوز

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