اليوم السابع
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فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين والسولار.. فيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:07 م
فوائد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين والسولار.. فيديو جمال عسكر
إبراهيم سعيد

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قال المهندس جمال عسكر، الخبير فى هندسة الطرق والنقل، إن وزارة الصناعة تعمل على مبادرتين بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الأولى تم إطلاقها منذ 7 أشهر وهي لتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربائية في أفريقيا، والثانية عن تحويل السيارات للعمل بالغاز.
 
 
 
 
وكشف جمال عسكر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن السبب وراء تحويل السيارات من بنزين لغاز، لأن الدولة تستورد بحوالي 8 مليارات دولار محروقات سنويا، بالرغم من أننا نمتلك الآن 3 تريليون متر مكعب من الغاز، وبهذا يتم التخفيف عن خزانة الدولة إلى جانب زيادة الاقتصاد.
وأوضح عسكر، أن القاهرة أصبحت أولى المحافظات في التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أن التحويل من بنزين لغاز  سيوفر في التموين حوالي 60%، لافتًا إلى أن هذا التحول له شروط معينة ومنها أن تتجاوز كفاءة المحرك أكثر من 70%.
 
 
وذكر أن عملية التحويل تستغرق من 4 إلى 5 ساعات للمركبة الواحدة، ونوه الى ان الدولة تتجه لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالغاز، موضحًا ان المشكلة في التحويل تكمن في ساعات التشغيل التي يجب توافرها وهي ما تعادل 9 ملايين ساعة تشغيل وهذا غير متفق مع إمكاناتنا وبنيتنا التحتية من ورش وبنزينات.

 


جمال عسكر

وزارة الصناعة

التلوث البيئي

تحويل السيارات للعمل بالغاز

هندسة الطرق

اسعار البنزين والسولار

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