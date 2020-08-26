فوائد الفول على صحة الجسم ووقايته من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

الفول من أشهر الأكلات التى يفضلها المصريون ويعتبر من الأكلات الأساسية فى وجبة الإفطار، كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ومنها البروتين وفيتامين ب والكربوهيدرات والألياف.

وحسب ما ذكره موقع source فأن فوائد الفول على صحة الجسم هى:

فوائد الفول

1: يحتوى الفول على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2: ينصح بتناول الفول دائما لوقايته من الأمراض السرطانية المختلفة، ومنها سرطان الثدى والقولون والمعدة، وغيرها من الأمراض السرطانية.

3: يحتوى الفول على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والعظام والوقاية من الهشاشة والكسور.

4: يحتوى الفول على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى.

5: يحتوى الفول على نسبة عالية من الثيامين الذى يعمل على تقوية العضلات والقلب والوقاية من مشاكل البشرة والشعر.

6: يحتوى الفول على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من التقرحات والالتهابات والألم.

7: يساعد الفول على طرد الجراثيم والسموم من الجسم وذلك لاحتوائه على فيتامينات هامة لصحة الجسم والمناعة.

8: يساعد الفول على ضبط مستوى السكر فى الدم ، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول الفول.

9: يحتوى الفول على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

10: يساعد الفول على الشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن.