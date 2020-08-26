فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا في قطور الأحد المقبل

الغربية - مصطفى عادل

صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات سملا بقطور يوم الأحد الموافق 30 /8 /2020، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية .

وأكدت أماني أن الأماكن التى تتأثر بالفصل هي مدينة قطور والقرى والعزب التابعة للمدينة، وهى " قرى دماط - تلبنت - بوريك- عطف أبو جندى - منشأة الجنيدى - كفر العراقى - شبرابلوله - سعدون - شبرانباص - سجين - كفر بلضم - سملا - كوم على - أبشواى الملق - بلتاج - محله مسير - العمة الريانيه - أميوط - نشيل - خباطة - صرد - العتوات - الشين ، والعزب وتوابعها ، مضرب الأرز - محطة الصرف الصحى بقطور" .

وتهيب المحافظة بالمواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .