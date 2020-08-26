طوكيو تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الحكومة المحلية لطوكيو - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الأربعاء - أن حصيلة الإصابات بالفيروس فى (طوكيو) منذ بداية الجائحة ارتفعت بذلك إلى 19 ألفا و846 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.