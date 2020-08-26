اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:45 ص
خالد صلاح
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طوكيو تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:00 ص
طوكيو تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الحكومة المحلية لطوكيو - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم الأربعاء - أن حصيلة الإصابات بالفيروس فى (طوكيو) منذ بداية الجائحة ارتفعت بذلك إلى 19 ألفا و846 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

 


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